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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в секторе Газа

Ведомости

Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной, пишет «РИА Новости».

По данным агентства, за принятие резолюции проголосовали 120 стран, 4 воздержались, в то время как 14 выступили против.

Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.

Ранее 27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в армии обороны страны (ЦАХАЛ). СМИ пишут об усилении интенсивности авиаударов по объектам на территории палестинского анклава, а также о заходе бронированных подразделений израильской армии в Газу. В палестинской группировке «Хамас» уже заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.

Ранее по теме: Красный Полумесяц Палестины заявил о полной изоляции Газы от внешнего мира

Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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