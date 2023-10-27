Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в секторе Газа
Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной, пишет «РИА Новости».
По данным агентства, за принятие резолюции проголосовали 120 стран, 4 воздержались, в то время как 14 выступили против.
Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.
Ранее 27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в армии обороны страны (ЦАХАЛ). СМИ пишут об усилении интенсивности авиаударов по объектам на территории палестинского анклава, а также о заходе бронированных подразделений израильской армии в Газу. В палестинской группировке «Хамас» уже заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.
Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.