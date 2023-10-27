Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в секторе Газа

Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.