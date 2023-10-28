Минобороны сообщило о шести сбитых в Орловской и Тульской областях дронах

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.