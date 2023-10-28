Минобороны сообщило о шести сбитых в Орловской и Тульской областях дронах
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в небе над Орловской областью четыре украинских беспилотника, еще два были сбиты над Тульской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.
В ночь на 21 сентября в Орловской области уничтожили два беспилотника. Они попытались ударить по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил тогда губернатор региона Андрей Клычков.
Тульскую область дроны попытались атаковать в конце августа и середине сентября. В Узловском районе 17 сентября беспилотник упал на территории «Логистического центра № 1», обошлось без пострадавших.