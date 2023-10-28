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Минобороны сообщило о шести сбитых в Орловской и Тульской областях дронах

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в небе над Орловской областью четыре украинских беспилотника, еще два были сбиты над Тульской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.

В ночь на 21 сентября в Орловской области уничтожили два беспилотника. Они попытались ударить по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил тогда губернатор региона Андрей Клычков.

Тульскую область дроны попытались атаковать в конце августа и середине сентября. В Узловском районе 17 сентября беспилотник упал на территории «Логистического центра № 1», обошлось без пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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