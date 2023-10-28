Путин выразил соболезнования из-за гибели шахтеров в Казахстане

Авария на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде произошла утром 28 октября. В результате взрыва метана погибли, по последним данным, 28 горняков, еще 18 человек остаются под землей. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек, поисково-спасательная операция продолжается.