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Путин выразил соболезнования из-за гибели шахтеров в Казахстане

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области Казахстана, в результате которой погибли 28 человек. Телеграмма в адрес президента республики Касыма-Жомарта Токаева опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», – говорится в соболезнованиях.

Авария на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде произошла утром 28 октября. В результате взрыва метана погибли, по последним данным, 28 горняков, еще 18 человек остаются под землей. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее по теме: В Казахстане объявлен траур по жертвам аварии на шахте в Караганде

29 октября в Казахстане объявили днем общенационального траура по погибшим, сообщила пресс-служба президента республики. Сам Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии.

Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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