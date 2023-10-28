Путин выразил соболезнования из-за гибели шахтеров в Казахстане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области Казахстана, в результате которой погибли 28 человек. Телеграмма в адрес президента республики Касыма-Жомарта Токаева опубликована на сайте Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», – говорится в соболезнованиях.
Авария на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде произошла утром 28 октября. В результате взрыва метана погибли, по последним данным, 28 горняков, еще 18 человек остаются под землей. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек, поисково-спасательная операция продолжается.
29 октября в Казахстане объявили днем общенационального траура по погибшим, сообщила пресс-служба президента республики. Сам Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии.
Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего.