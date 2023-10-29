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Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики и заявил, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

За прошедший век Турция, как отметил российский президент, «преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях». 

«Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», – заявил Путин.

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По его словам, «хорошую отдачу» дает сотрудничество на разных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Кроме того, Москва и Анкара «успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня». Путин в поздравлении выразил уверенность, что обе страны будут и дальше наращивать комплекс двусторонних связей «на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка».

29 октября Турция празднует 100 лет со дня основания. Первым президентом республики и основателем современного турецкого государства был Мустафа Кемаль Ататюрк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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