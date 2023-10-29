Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики и заявил, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
За прошедший век Турция, как отметил российский президент, «преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях».
«Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», – заявил Путин.
По его словам, «хорошую отдачу» дает сотрудничество на разных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Кроме того, Москва и Анкара «успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня». Путин в поздравлении выразил уверенность, что обе страны будут и дальше наращивать комплекс двусторонних связей «на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка».
29 октября Турция празднует 100 лет со дня основания. Первым президентом республики и основателем современного турецкого государства был Мустафа Кемаль Ататюрк.