Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики

По его словам, «хорошую отдачу» дает сотрудничество на разных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Кроме того, Москва и Анкара «успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня». Путин в поздравлении выразил уверенность, что обе страны будут и дальше наращивать комплекс двусторонних связей «на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка».