Эрдоган внесет в парламент предложение о внесении поправок в Конституцию Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен внести на рассмотрение в парламент предложение о поправках в Конституцию. Об этом заявил сам президент в обращении после первого заседания обновленного правительства.
«Мы будем выполнять все обещания, данные нашему народу. Мы будем исполнителями этих двух слов – стабильность и доверие. Мы построим турецкий век со стабильностью и уверенностью. <...> Мы представим наше предложение по конституционным поправкам в парламент», – сказал президент (цитата по CNN Turk).
Эрдоган уже инициировал изменения в Конституции страны. В 2017 г. по результатам референдума соответствующие поправки были приняты и республика сменила форму правления с парламентской на президентскую. Турция официально сменила форму правления в 2018 г., после переизбрания Эрдогана.
1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги президентских выборов, в соответствии с которыми действующий президент Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. Выборы в Турции прошли в два тура. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. 3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент).
Первым серьезным изменением после его повторного вступления в должность стало обновление кабинета министров. Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. МИД возглавил глава разведки Хакан Фидан, минобороны - генерал Яшар Гюлер, занимавший пост начальника Генштаба, а начальником МВД стал стамбульский губернатор Али Ерликая. Министром финансов и казначейства Турции назначен Мехмет Шимшек.
Эрдоган занял пост президента в 2014 г., позже он был переизбран в 2018 г. Срок его полномочий должен закончиться в 2028 г.