Эрдоган внесет в парламент предложение о внесении поправок в Конституцию Турции

1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги президентских выборов, в соответствии с которыми действующий президент Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. Выборы в Турции прошли в два тура. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. 3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент).