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Политика

Эрдоган внесет в парламент предложение о внесении поправок в Конституцию Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен внести на рассмотрение в парламент предложение о поправках в Конституцию. Об этом заявил сам президент в обращении после первого заседания обновленного правительства.

«Мы будем выполнять все обещания, данные нашему народу. Мы будем исполнителями этих двух слов – стабильность и доверие. Мы построим турецкий век со стабильностью и уверенностью. <...> Мы представим наше предложение по конституционным поправкам в парламент», – сказал президент (цитата по CNN Turk).

Эрдоган уже инициировал изменения в Конституции страны. В 2017 г. по результатам референдума соответствующие поправки были приняты и республика сменила форму правления с парламентской на президентскую. Турция официально сменила форму правления в 2018 г., после переизбрания Эрдогана.

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1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги президентских выборов, в соответствии с которыми действующий президент Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. Выборы в Турции прошли в два тура. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. 3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент).

Первым серьезным изменением после его повторного вступления в должность стало обновление кабинета министров. Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. МИД возглавил глава разведки Хакан Фидан, минобороны - генерал Яшар Гюлер, занимавший пост начальника Генштаба, а начальником МВД стал стамбульский губернатор Али Ерликая. Министром финансов и казначейства Турции назначен Мехмет Шимшек.

Эрдоган занял пост президента в 2014 г., позже он был переизбран в 2018 г. Срок его полномочий должен закончиться в 2028 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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