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Политика

Министр обороны Чехии призвала к выходу республики из ООН

Ведомости

ООН поддерживает террористов и не уважает право на самооборону, поэтому Чехии следует выйти из организации, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в соцсети X.

Три недели назад, напомнила Чернохова, в результате нападения на Израиль палестинской группировки «Хамас» погибли более 1400 человек. 

«И только 14 стран, в том числе и наша, выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами “Хамаса”, ясно и понятно! Мне стыдно за ООН. На мой взгляд – Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самооборону. Выйдем [из нее]», – написала она.

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Генеральная ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, четыре воздержались, в то время как 14 выступили против. До этого, 25 октября, Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции. Как уточнили ранее в ООН, американский вариант не содержал призыва о прекращении огня.

В принятой резолюции осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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