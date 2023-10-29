Министр обороны Чехии призвала к выходу республики из ООН

Генеральная ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, четыре воздержались, в то время как 14 выступили против. До этого, 25 октября, Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции. Как уточнили ранее в ООН, американский вариант не содержал призыва о прекращении огня.