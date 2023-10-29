Министр обороны Чехии призвала к выходу республики из ООН
ООН поддерживает террористов и не уважает право на самооборону, поэтому Чехии следует выйти из организации, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в соцсети X.
Три недели назад, напомнила Чернохова, в результате нападения на Израиль палестинской группировки «Хамас» погибли более 1400 человек.
«И только 14 стран, в том числе и наша, выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами “Хамаса”, ясно и понятно! Мне стыдно за ООН. На мой взгляд – Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самооборону. Выйдем [из нее]», – написала она.
Генеральная ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, четыре воздержались, в то время как 14 выступили против. До этого, 25 октября, Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции. Как уточнили ранее в ООН, американский вариант не содержал призыва о прекращении огня.
В принятой резолюции осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.