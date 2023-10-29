Газета
Политика

Бывший украинский депутат Царев после покушения остается в реанимации

Ведомости

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, на которого было совершено покушение, все еще находится в реанимации. Об этом РБК сообщил друг Царева и журналист Александр Чаленко.

«Если позволит состояние, [Царева] перевезут в Москву... Находится под усиленной охраной ФСБ», – рассказал Чаленко.

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму.

СМИ: за покушением на Царева стоит СБУ

ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Уголовное дело также поручил возбудить председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Олег Царев с 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в Донбассе. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных