Бывший украинский депутат Царев после покушения остается в реанимации
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, на которого было совершено покушение, все еще находится в реанимации. Об этом РБК сообщил друг Царева и журналист Александр Чаленко.
«Если позволит состояние, [Царева] перевезут в Москву... Находится под усиленной охраной ФСБ», – рассказал Чаленко.
О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму.
ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Уголовное дело также поручил возбудить председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Олег Царев с 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в Донбассе. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.