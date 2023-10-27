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СМИ: за покушением на Царева стоит СБУ

Ведомости

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева - «спецоперация» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.

По словам источника УП, Царев давно был в «списке предателей», поэтому «является абсолютной законной целью».

Детали «спецоперации» пока не разглашаются. В то же время у издания есть подтверждение, что в Царева дважды попали из огнестрельного оружия. По оперативной информации, его состояние относят к критическому.

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О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму.

ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Уголовное дело также поручил возбудить председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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