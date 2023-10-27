СМИ: за покушением на Царева стоит СБУ
Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева - «спецоперация» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.
По словам источника УП, Царев давно был в «списке предателей», поэтому «является абсолютной законной целью».
Детали «спецоперации» пока не разглашаются. В то же время у издания есть подтверждение, что в Царева дважды попали из огнестрельного оружия. По оперативной информации, его состояние относят к критическому.
О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму.
ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Уголовное дело также поручил возбудить председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.