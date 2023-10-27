СМИ: за покушением на Царева стоит СБУ

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму.