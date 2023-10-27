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Политика

Что известно о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева

Родственники политика рассказали, что в него дважды стреляли
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости

Утром 27 октября на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено покушение. «Ведомости» собрали все, что известно о произошедшем.

Информация о покушении изначально появилась в ряде Telegram-каналов. По данным Baza, на Царева напали возле санатория имени Кирова в Ялте. Военкор Юрий Котенок сообщил, что данные о характере нападения разнятся: по одной информации, Царев получил ножевое ранение, по другой – огнестрельное.

Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил покушение, уточнив, что «никакой поножовщины не было». По его данным, в политика стреляли, он находится в очень тяжелом состоянии. Администратор Telegram-канала Царева написал, что в политика стреляли дважды. По данным администратора канала, информацию о покушении подтвердили родственники Царева.

Тяжелое состояние после покушения подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости». «Работают правоохранители, ждем полноценную информацию», – сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о покушении и не знает, насколько это соответствует действительности. Силовые ведомства также официально не сообщали о покушении.

Журналист Александр Чаленко, друг Царева, рассказал Russia Today (RT), что политик ходил без охраны и «как фаталист» относился к тому, что на него могут организовать покушение. По его словам, угроз Царев не получал и не пользовался услугами водителя на постоянной основе, иногда садился за руль сам.

Олег Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске (переименован в Днепр). С 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.

Царев заявлял о необходимости провести референдумы по вопросу независимости ДНР и ЛНР, а также призывал к созданию федерации Новороссия. С июля 2014 г. по май 2015 г. занимал должность спикера парламента самопровозглашенной Новороссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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