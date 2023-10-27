Что известно о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева

Что известно о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега ЦареваРодственники политика рассказали, что в него дважды стреляли
Утром 27 октября на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено покушение. «Ведомости» собрали все, что известно о произошедшем.
Информация о покушении изначально появилась в ряде Telegram-каналов. По данным Baza, на Царева напали возле санатория имени Кирова в Ялте. Военкор Юрий Котенок сообщил, что данные о характере нападения разнятся: по одной информации, Царев получил ножевое ранение, по другой – огнестрельное.
Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил покушение, уточнив, что «никакой поножовщины не было». По его данным, в политика стреляли, он находится в очень тяжелом состоянии. Администратор Telegram-канала Царева написал, что в политика стреляли дважды. По данным администратора канала, информацию о покушении подтвердили родственники Царева.
Тяжелое состояние после покушения подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости». «Работают правоохранители, ждем полноценную информацию», – сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о покушении и не знает, насколько это соответствует действительности. Силовые ведомства также официально не сообщали о покушении.
Журналист Александр Чаленко, друг Царева, рассказал Russia Today (RT), что политик ходил без охраны и «как фаталист» относился к тому, что на него могут организовать покушение. По его словам, угроз Царев не получал и не пользовался услугами водителя на постоянной основе, иногда садился за руль сам.
Олег Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске (переименован в Днепр). С 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.
Царев заявлял о необходимости провести референдумы по вопросу независимости ДНР и ЛНР, а также призывал к созданию федерации Новороссия. С июля 2014 г. по май 2015 г. занимал должность спикера парламента самопровозглашенной Новороссии.