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Нетаньяху извинился за свою критику служб безопасности Израиля

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свое заявление о израильских службах безопасности, которые, как он говорил, знали о готовящихся атаках группировки «Хамас» на еврейское государство. 

«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и сражаются за наш дом. Вместе мы победим», – написал Нетаньяху в соцсети X.

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Вечером 28 октября Нетаньяху опубликовал пост, в котором утверждал, что никогда не получал предупреждений о «военных намерениях» «Хамас», отмечает The Times of Israel. Израильский премьер добавил, что «все службы безопасности, включая главу военной разведки», считали, что «Хамас» хочет «прийти к урегулированию». Позднее эта публикация исчезла из аккаунта Нетаньяху.

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи». Reuters писало, что «Хамас» последние два года скрывала свои военные планы и убеждала Израиль, что не хочет войны и заинтересована в экономической стабильности. Источник агентства, близкий к движению, рассказал, что палестинская группировка использовала «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев. Во время подготовки «Хамас» соорудил в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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