Нетаньяху извинился за свою критику служб безопасности Израиля

«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и сражаются за наш дом. Вместе мы победим», – написал Нетаньяху в соцсети X.