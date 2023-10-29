Нетаньяху извинился за свою критику служб безопасности Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свое заявление о израильских службах безопасности, которые, как он говорил, знали о готовящихся атаках группировки «Хамас» на еврейское государство.
«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и сражаются за наш дом. Вместе мы победим», – написал Нетаньяху в соцсети X.
Вечером 28 октября Нетаньяху опубликовал пост, в котором утверждал, что никогда не получал предупреждений о «военных намерениях» «Хамас», отмечает The Times of Israel. Израильский премьер добавил, что «все службы безопасности, включая главу военной разведки», считали, что «Хамас» хочет «прийти к урегулированию». Позднее эта публикация исчезла из аккаунта Нетаньяху.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи». Reuters писало, что «Хамас» последние два года скрывала свои военные планы и убеждала Израиль, что не хочет войны и заинтересована в экономической стабильности. Источник агентства, близкий к движению, рассказал, что палестинская группировка использовала «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев. Во время подготовки «Хамас» соорудил в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм.