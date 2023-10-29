Власти Литвы могут ввести налог на оборону с 2025 года

В июле Немецкое общества внешней политики (DGAP) сообщило, что Германия увеличивает свой оборонный бюджет, но запланированных трат будет недостаточно для соответствия стандартам НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Для Германии достижение показателя в 2% имеет принципиальное значение после саммита НАТО в Вильнюсе, но для этого придется прибегнуть к увеличению налогов.