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Власти Литвы могут ввести налог на оборону с 2025 года

Ведомости

В Литве налог на оборону может быть введен с 2025 г. Об этом заявил председатель комитета сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, пишет «Sputnik Литва».

Формулу налога планируют обсудить в начале января 2024 г. Это должен быть «устойчивый и долгосрочный источник финансирования, который позволит значительно укрепить безопасность и оборону страны».

Старейшина фракции «Движение либералов» Эугениюс Гентвилас высказал мнение, что для финансирования оборонных проектов можно было бы брать займы у населения.

«Давайте задействуем деньги людей, которые сегодня работают в действующих в Литве банках. Вклады литовского народа составляют 21,5 млрд евро <…> Государство, выплачивая проценты этим людям, вернуло бы деньги во внутреннее потребление, а не в иностранные учреждения».

24 октября глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что одним из вариантов увеличения военных расходов может быть повышение ставки налога на прибыль.

Ранее по теме: Германии не хватает денег на повышение расходов на оборону

В июле Немецкое общества внешней политики (DGAP) сообщило, что Германия увеличивает свой оборонный бюджет, но запланированных трат будет недостаточно для соответствия стандартам НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Для Германии достижение показателя в 2% имеет принципиальное значение после саммита НАТО в Вильнюсе, но для этого придется прибегнуть к увеличению налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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