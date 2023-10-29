Власти Литвы могут ввести налог на оборону с 2025 года
В Литве налог на оборону может быть введен с 2025 г. Об этом заявил председатель комитета сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, пишет «Sputnik Литва».
Формулу налога планируют обсудить в начале января 2024 г. Это должен быть «устойчивый и долгосрочный источник финансирования, который позволит значительно укрепить безопасность и оборону страны».
Старейшина фракции «Движение либералов» Эугениюс Гентвилас высказал мнение, что для финансирования оборонных проектов можно было бы брать займы у населения.
«Давайте задействуем деньги людей, которые сегодня работают в действующих в Литве банках. Вклады литовского народа составляют 21,5 млрд евро <…> Государство, выплачивая проценты этим людям, вернуло бы деньги во внутреннее потребление, а не в иностранные учреждения».
24 октября глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что одним из вариантов увеличения военных расходов может быть повышение ставки налога на прибыль.
В июле Немецкое общества внешней политики (DGAP) сообщило, что Германия увеличивает свой оборонный бюджет, но запланированных трат будет недостаточно для соответствия стандартам НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Для Германии достижение показателя в 2% имеет принципиальное значение после саммита НАТО в Вильнюсе, но для этого придется прибегнуть к увеличению налогов.