Шесть домов и один автомобиль повреждены при падении обломков БПЛА в Ростове
В результате падения обломков беспилотника, который сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ростове-на-Дону, повреждения получили шесть домов и один автомобиль, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Средства ПВО, как напомнил Логвиненко, сбили беспилотник в 11:25 в воздушном пространстве над Ростовом, осколки дрона упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет, добавил он.
«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль», – написал в своем Telegram-канале глава города.
Он добавил, что власти делают «все необходимое» для устранения последствий инцидента. О срабатывании ПВО в регионе и поражении «воздушной цели» ранее 29 октября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев в октябре несколько раз сообщал о работе ПВО в регионе, а ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника – за городом в западной части Ростова и в центре. В результате падения одного из них пострадал один человек, также было повреждено несколько автомобилей и зданий. В городе из-за инцидента ввели режим ЧС.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.