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Шесть домов и один автомобиль повреждены при падении обломков БПЛА в Ростове

Ведомости

В результате падения обломков беспилотника, который сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ростове-на-Дону, повреждения получили шесть домов и один автомобиль, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Средства ПВО, как напомнил Логвиненко, сбили беспилотник в 11:25 в воздушном пространстве над Ростовом, осколки дрона упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет, добавил он.

«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль», – написал в своем Telegram-канале глава города. 

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Он добавил, что власти делают «все необходимое» для устранения последствий инцидента. О срабатывании ПВО в регионе и поражении «воздушной цели» ранее 29 октября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев в октябре несколько раз сообщал о работе ПВО в регионе, а ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника – за городом в западной части Ростова и в центре. В результате падения одного из них пострадал один человек, также было повреждено несколько автомобилей и зданий. В городе из-за инцидента ввели режим ЧС.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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