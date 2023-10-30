Газета
Политика

СМИ: Зеленский злится из-за охлаждения интереса Запада к Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился после визита в Вашингтон, где столкнулся с призывами к борьбе коррупцией на Украине и угасанием энтузиазма в отношении конфликта, «которому не видно конца». Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой одного из членов окружения главы Украины.

«Обычный блеск оптимизма, чувство юмора, склонность оживлять совещания подколкой или непристойной шуткой – все это не сохранилось», – рассказал один из давних членов команды Зеленского. По его словам, теперь президент Украины «приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит».

Другой источник издания рассказал, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они лишили его средств для успешного продолжения противостояния, оставив только «средства, чтобы выжить».

Ранее по теме: СМИ узнали о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за контрнаступления

Ранее газета The Times сообщила о разногласиях относительно завершения украинского контрнаступления между Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. По информации издания, Залужный придерживается мнения, что наступление ВСУ близко к завершению и на данный момент нужно удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Зеленский в свою очередь считает, что на данном этапе останавливаться нельзя, потому что терпению западных союзников скоро может прийти конец. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных