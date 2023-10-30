СМИ: Зеленский злится из-за охлаждения интереса Запада к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский разозлился после визита в Вашингтон, где столкнулся с призывами к борьбе коррупцией на Украине и угасанием энтузиазма в отношении конфликта, «которому не видно конца». Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой одного из членов окружения главы Украины.
«Обычный блеск оптимизма, чувство юмора, склонность оживлять совещания подколкой или непристойной шуткой – все это не сохранилось», – рассказал один из давних членов команды Зеленского. По его словам, теперь президент Украины «приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит».
Другой источник издания рассказал, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они лишили его средств для успешного продолжения противостояния, оставив только «средства, чтобы выжить».
Ранее газета The Times сообщила о разногласиях относительно завершения украинского контрнаступления между Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. По информации издания, Залужный придерживается мнения, что наступление ВСУ близко к завершению и на данный момент нужно удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Зеленский в свою очередь считает, что на данном этапе останавливаться нельзя, потому что терпению западных союзников скоро может прийти конец.