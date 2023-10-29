СМИ узнали о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за контрнаступления
Между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли разногласия относительно завершения контрнаступления. Об этом сообщает газета The Sunday Times.
По информации издания, Залужный придерживается мнения, что наступление ВСУ близко к завершению и на данный момент нужно удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Зеленский в свою очередь считает, что на данном этапе останавливаться нельзя, потому что терпению западных союзников скоро может прийти конец. Президент Украины также разочарован тем, что ВСУ не продемонстрировали большего прогресса в своем летнем контрнаступлении.
Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».
В интервью Медиакорпорации Китая 16 октября Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что в ходе объявленного контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.