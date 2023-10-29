СМИ узнали о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за контрнаступления

По информации издания, Залужный придерживается мнения, что наступление ВСУ близко к завершению и на данный момент нужно удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Зеленский в свою очередь считает, что на данном этапе останавливаться нельзя, потому что терпению западных союзников скоро может прийти конец. Президент Украины также разочарован тем, что ВСУ не продемонстрировали большего прогресса в своем летнем контрнаступлении.