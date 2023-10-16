Шойгу доложил президенту о ситуации в зоне спецоперации

Украина проводит контрнаступление с начала июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».