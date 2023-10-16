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Политика

Шойгу доложил президенту о ситуации в зоне спецоперации

Министр обороны назвал обстановку устойчивой
Дарья Снегова
Пресс-служба президента России

Обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчивой и уверенной, украинское контрнаступление не достигло каких-либо серьезных успехов. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на совещании, которое провел президент России Владимир Путин.

Шойгу объяснил, что российские войска действуют профессионально и проявляют героизм на многих направлениях. Министр обороны выразил уверенность в том, что они не только удерживают позиции, но и продолжают реализацию намеченных планов.

Глава военного ведомства рассказал, что украинская сторона пытается наступать на разных направлениях и практически везде сталкивается с активной обороной Вооруженных сил России. При этом на многих участках удается улучшить тактическое положение: фактически не допущено какого-либо продвижения.

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Там, где ВСУ проявляют особую активность, по словам Шойгу, выстроена глубоко эшелонированная активная оборона. С начала летней наступательной кампании, стартовавшей 4 июня, Украина понесла серьезные потери как в живой силе, так и в технике: речь идет о сотнях танков, 1500 бронированных машин.

«У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как и планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя. И ни одной из этих кампаний какого-либо успеха – существенного успеха – достичь не удалось», – констатировал Шойгу.

Украина проводит контрнаступление с начала июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».

Ранее по теме: Путин заявил о провале контрнаступления Украины

В интервью Медиакорпорации Китая 16 октября Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские.

13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации объявил, что украинское контрнаступление можно считать законченным – российские войска перешли к активным действиям. По словам постпреда, ценой контрнаступления стали жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.

11 октября председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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