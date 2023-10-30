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Путин заявил о попытках расколоть российское общество извне

Ведомости

Российское общество пытаются дестабилизировать и расколоть, в том числе с помощью «изощренных технологий». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

«Для этого применяют и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – подчеркнул президент.

Путин заявил, что «США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности», именно они организуют смертоносный хаос.

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О том, что «некоторые силы» пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянув в конфликт как можно больше стран и народов, играя при этом на национальных и религиозных чувствах, Путин говорил на встрече с представителями религиозных конфессий 26 октября. Целью таких действий, по мнению президента, является нестабильность в мире и провоцирование «конфликта цивилизаций», а кроме того – выстраивание «нового миропорядка», суть которого – «лицемерие и двойные стандарты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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