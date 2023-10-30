Путин заявил о попытках расколоть российское общество извне

О том, что «некоторые силы» пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянув в конфликт как можно больше стран и народов, играя при этом на национальных и религиозных чувствах, Путин говорил на встрече с представителями религиозных конфессий 26 октября. Целью таких действий, по мнению президента, является нестабильность в мире и провоцирование «конфликта цивилизаций», а кроме того – выстраивание «нового миропорядка», суть которого – «лицемерие и двойные стандарты».