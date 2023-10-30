Путин призвал к своевременным действиям по защите межнационального согласия
В России необходимо предпринимать твердые, своевременные и четкие действия по защите конституционного строя, прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. С таким призывом президент РФ Владимир Путин обратился к главам регионов, руководителям правоохранительных органов и спецслужб.
«Чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – подчеркнул президент.
Путин провел совещание с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств после волнений в Дагестане. 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.
30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них были задержаны. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами.