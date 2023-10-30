Кадыров: в Чечне не допустили повторения дагестанских событий
В Чеченкой республике минувшей ночью оперативно пресекли попытку провокации, подобную событиям в Дагестане. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что «идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри» нельзя. Также нельзя «митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию».
«Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – объяснил глава республики.
По словам Кадырова, своевременные действия региональных СМИ и министра Чечни по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмеда Дудаева помогли пресечь фейковые призывы к беспорядкам и предостерегли жителей от необдуманных действий. В случае провокаций, в готовность были приведены полицейские и росгвардейцы.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств заявил, что в организации событий в Махачкале приняли участие Украина и ее западные кураторы в лице США.