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Политика

Кадыров: в Чечне не допустили повторения дагестанских событий

Ведомости

В Чеченкой республике минувшей ночью оперативно пресекли попытку провокации, подобную событиям в Дагестане. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что «идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри» нельзя. Также нельзя «митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию».

Что сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане

Президент подчеркнул, что свою роль в событиях в Махачкале сыграли Украина и спецслужбы США

«Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – объяснил глава республики.

По словам Кадырова, своевременные действия региональных СМИ и министра Чечни по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмеда Дудаева помогли пресечь фейковые призывы к беспорядкам и предостерегли жителей от необдуманных действий. В случае провокаций, в готовность были приведены полицейские и росгвардейцы.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств заявил, что в организации событий в Махачкале приняли участие Украина и ее западные кураторы в лице США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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