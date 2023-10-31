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Политика

Египет подтвердил отказ принять беженцев из сектора Газа

Ведомости

Египет не позволит решать региональные проблемы за свой счет и не примет у себя беженцев из сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на встрече со старейшинами Северного Синая в Эль-Арише.

«Египет никогда не позволит ему что-либо навязывать, и мы не допустим, чтобы региональный вопрос решался за наш счет», – подчеркнул Мадбули (цитата по «Интерфаксу»).

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Associated Press пишет, что Израиль подготовил предложение военного времени о переводе 2,3 млн человек из сектора Газа на Синайский полуостров в Египте, что вызвало осуждение со стороны палестинцев и обострение напряженности в отношениях с Каиром.

21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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