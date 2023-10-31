Египет подтвердил отказ принять беженцев из сектора Газа
Египет не позволит решать региональные проблемы за свой счет и не примет у себя беженцев из сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на встрече со старейшинами Северного Синая в Эль-Арише.
«Египет никогда не позволит ему что-либо навязывать, и мы не допустим, чтобы региональный вопрос решался за наш счет», – подчеркнул Мадбули (цитата по «Интерфаксу»).
Associated Press пишет, что Израиль подготовил предложение военного времени о переводе 2,3 млн человек из сектора Газа на Синайский полуостров в Египте, что вызвало осуждение со стороны палестинцев и обострение напряженности в отношениях с Каиром.
21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.