Молдавия отказала ряду наблюдателей РФ в работе на выборах в составе миссии ОБСЕ

Свое решение Кишинев, как уточняется, никак не объяснил. При том постпредство напомнило, что участники миссий ОБСЕ действуют не в личном или национальном качестве, а как международные эксперты. Положение о том, что государства-участники ОБСЕ приглашают наблюдателей от любых других стран-членов СБСЕ, закреплено в Копенгагенском документе организации 1990 г., добавили в постпредстве.