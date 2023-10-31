Молдавия отказала ряду наблюдателей РФ в работе на выборах в составе миссии ОБСЕ
Власти Молдавии отказали в аккредитации ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за местными выборами. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при организации.
«Требуем от властей Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а руководство БДИПЧ – принять срочные меры для выправления ситуации», – говорится в сообщении.
Свое решение Кишинев, как уточняется, никак не объяснил. При том постпредство напомнило, что участники миссий ОБСЕ действуют не в личном или национальном качестве, а как международные эксперты. Положение о том, что государства-участники ОБСЕ приглашают наблюдателей от любых других стран-членов СБСЕ, закреплено в Копенгагенском документе организации 1990 г., добавили в постпредстве.
Как сообщается на сайте молдавского ЦИКа, от мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ было аккредитовано 235 человек. Всего на выборах будет работать 401 международный наблюдатель.
Ранее 30 октября стало известно, что служба информации и безопасности Молдавии заблокировала более 30 СМИ, в числе которых – ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Среди молдавских СМИ значатся Publika TV, RTR Moldova, ITV, а также издание «Молдавские ведомости». Такие решение спецслужба объяснила санкциями западных стран.
22 октября это же ведомство предписало заблокировать доступ к 22 сайтам российских СМИ. В их числе – ресурсы «Первого канала», ВГТРК, RT, НТВ и др. МИД РФ назвал этот шаг враждебным.