В Молдавии заблокировали ТАСС, «Интерфакс» и «Молдавские ведомости»

После начала боевых действий на Украине ряд стран приняли решение о блокировке вещания российских СМИ на своей территории. В марте Литовская комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) объявила об обязанности интернет-провайдеров ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», НТВ и «Первого канала».