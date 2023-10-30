В Молдавии заблокировали ТАСС, «Интерфакс» и «Молдавские ведомости»
Служба безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала более 30 СМИ, сообщила пресс-служба ведомства.
Под ограничениями оказались российские сайты ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Среди молдавских СМИ значатся Publika TV, RTR Moldova, ITV, а также издание «Молдавские ведомости».
Ведомство объяснило запрет работы сайтов санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии и других западных стран. Приказ был подписан директором службы Александром Мустяцэ.
20 апреля СИБ распорядилась заблокировать сайты российских изданий «ПолитНавигатор» и News Front. До этого ведомство приняло решение заблокировать сайты агентства Sputnik из-за распространения «ложной информации». Приказ о блокировке отдал директор службы. В списке оказалось пять порталов информационного агентства.
После начала боевых действий на Украине ряд стран приняли решение о блокировке вещания российских СМИ на своей территории. В марте Литовская комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) объявила об обязанности интернет-провайдеров ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», НТВ и «Первого канала».
В рамках шестого пакета санкций, введенного в июне 2022 г., ЕС ограничил вещание телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В декабре девятым пакетом в европейских странах отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».