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В Молдавии заблокировали ТАСС, «Интерфакс» и «Молдавские ведомости»

Ведомости

Служба безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала более 30 СМИ, сообщила пресс-служба ведомства.

Под ограничениями оказались российские сайты ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Среди молдавских СМИ значатся Publika TV, RTR Moldova, ITV, а также издание «Молдавские ведомости».

Ведомство объяснило запрет работы сайтов санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии и других западных стран. Приказ был подписан директором службы Александром Мустяцэ.

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20 апреля СИБ распорядилась заблокировать сайты российских изданий «ПолитНавигатор» и News Front. До этого ведомство приняло решение заблокировать сайты агентства Sputnik из-за распространения «ложной информации». Приказ о блокировке отдал директор службы. В списке оказалось пять порталов информационного агентства.

После начала боевых действий на Украине ряд стран приняли решение о блокировке вещания российских СМИ на своей территории. В марте Литовская комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) объявила об обязанности интернет-провайдеров ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», НТВ и «Первого канала». 

В рамках шестого пакета санкций, введенного в июне 2022 г., ЕС ограничил вещание телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В декабре девятым пакетом в европейских странах отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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