СМИ узнали о размещении десятков египетских танков на границе с сектором Газа

По информации издания, большое количество техники связано в том числе с опасениями Египта о притоке десятков тысяч беженцев из-за боевых действий между Израилем и «Хамасом» в секторе Газе. Египет до сих пор держит границу в основном закрытой, пропуская в зону палестино-израильского конфликта только грузовики с гуманитарной помощью.