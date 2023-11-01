СМИ узнали о размещении десятков египетских танков на границе с сектором Газа
Египет разместил танки и другую бронетехнику на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По информации издания, большое количество техники связано в том числе с опасениями Египта о притоке десятков тысяч беженцев из-за боевых действий между Израилем и «Хамасом» в секторе Газе. Египет до сих пор держит границу в основном закрытой, пропуская в зону палестино-израильского конфликта только грузовики с гуманитарной помощью.
Как писала 31 октября египетская газета Al-Ahram, движение через КПП будет открыто 1 ноября для того, чтобы Египет принял из зоны конфликта 81 раненого палестинца. По информации издания, для перевозки пострадавших были подготовлены 150 машин скорой помощи.
В Египте ранее заявили, что лидеры стран – участниц саммита в Каире, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 21 октября стало известно об открытии КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в Газу. На КПП приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи. По оценкам ООН, для удовлетворения потребностей Газы необходимо около 100 грузовиков в день.
При этом 21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа.