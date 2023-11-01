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СМИ узнали о размещении десятков египетских танков на границе с сектором Газа

Ведомости

Египет разместил танки и другую бронетехнику на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, большое количество техники связано в том числе с опасениями Египта о притоке десятков тысяч беженцев из-за боевых действий между Израилем и «Хамасом» в секторе Газе. Египет до сих пор держит границу в основном закрытой, пропуская в зону палестино-израильского конфликта только грузовики с гуманитарной помощью.

Как писала 31 октября египетская газета Al-Ahram, движение через КПП будет открыто 1 ноября для того, чтобы Египет принял из зоны конфликта 81 раненого палестинца. По информации издания, для перевозки пострадавших были подготовлены 150 машин скорой помощи. 

Египет подтвердил отказ принять беженцев из сектора Газа

В Египте ранее заявили, что лидеры стран – участниц саммита в Каире, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 21 октября стало известно об открытии КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в Газу. На КПП приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи. По оценкам ООН, для удовлетворения потребностей Газы необходимо около 100 грузовиков в день.

При этом 21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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