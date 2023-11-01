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В Кремле прокомментировали визит президента Франции в Казахстан

Ведомости

Отношения России и Казахстана имеют исторические корни и являются отношениями стратегического партнерства, Москва очень ими дорожит. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан для укрепления отношений и экспорта урана в ЕС.

«Казахстан – это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. В свою очередь у нас с Казахстаном исторические отношения, отношения стратегического партнерства, это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах, и мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим, и в данном случае мы видим полную взаимность со стороны Астаны», – сказал Песков.

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По словам представителя Кремля, позиции российской стороны на урановом рынке очень трудно переоценить. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что целью визитов Макрона является «повышение энергетической безопасности Франции», так как центральноазиатские страны богаты ураном.

Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом 1 ноября. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит Макрона историческим событием. Ожидается, что после Казахстана 2 ноября Макрон посетит Узбекистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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