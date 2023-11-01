В Кремле прокомментировали визит президента Франции в Казахстан

«Казахстан – это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. В свою очередь у нас с Казахстаном исторические отношения, отношения стратегического партнерства, это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах, и мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим, и в данном случае мы видим полную взаимность со стороны Астаны», – сказал Песков.