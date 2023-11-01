Макрон едет в Центральную Азию за ураном и долей влияния

Макрон едет в Центральную Азию за ураном и долей влиянияСледом в регион прибудут Орбан и Эрдоган на саммит тюркских государств
Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 и 2 ноября посетит Казахстан и Узбекистан, следует из анонсов президентских администраций всех трех стран. Как сообщило 31 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, целью Макрона станет «повышение энергетической безопасности Франции», так как центральноазиатские страны богаты ураном. Париж, сообщают собеседники агентства, заинтересован в таком сотрудничестве после июльского переворота во втором по значению импортере урана для Франции – Нигере (в 2022 г. поставил французам 1440 т). По данным Евроатома, Казахстан стал крупнейшим поставщиком урана во Францию (2659 т), а Узбекистан занял 5-е место с 918 т.
По информации пресс-службы президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев и Макрон обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки. Представитель Макрона сообщил Bloomberg, что в Центральную Азию отправится делегация из 15 «бизнес-лидеров» энергетического, аграрного и горного секторов Франции. Среди них – крупнейшая энергогенерирующая госкомпания Electricite de France и инжиниринговая компания в сфере АЭС Assystem.
Лидер французской добычи урана Orano разрабатывает месторождения в Казахстане вместе с «Казатомпромом». Углубление их сотрудничества может стать одной из тем переговоров. В сентябре Orano пришлось прекратить переработку руды в Нигере из-за проблем с логистикой на фоне санкций против местной военной хунты. Усилия Макрона соответствуют и более широкому контексту – отказу стран ЕС от российского ядерного топлива, пишет Bloomberg. ЕС в 2022 г. начал снижать закупки и услуги по обогащению урана у России. В 2021 г. доля Москвы в поставках в ЕС составляла 19,7%.
Другим намерением Макрона Bloomberg называет желание снизить зависимость Казахстана и Узбекистана от Москвы. В Париже считают, что российская спецоперация на Украине нарушила баланс в регионе, чем можно воспользоваться. Действия Макрона в новых условиях называются частью курса стран G7 на усиление партнерства с Казахстаном.
В Астане 2 ноября ждут и премьера Венгрии Виктора Орбана, который обсудит с Токаевым сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Он также посетит как наблюдатель саммит Организации тюркских государств (ОТГ), где участвуют лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии Садыр Жапаров, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
В сентябре венгерская газета Telex со ссылкой на источники писала о планах перевести АЭС «Пакш» на французское топливо с российского. Для этого Будапешт якобы разработал план до 2034 г. из 15 шагов. Но 16 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости» отрицал поиск нового поставщика. Он заверил, что Будапешт удовлетворен сотрудничеством с «Росатомом» и ТВЭЛ, сделав оговорку, что «идут разные дискуссии». Сийярто также рассказал о поставках систем управления новой АЭС «Пакш-2» французской Framatome. Сейчас на АЭС «Пакш», построенной по советским технологиям, функционирует четыре реактора ВВЭР-440. Она вырабатывает половину электроэнергии страны и обеспечивает треть потребления.
Казахстан и Узбекистан – важные партнеры Франции в этой сфере, которые обеспечивают более 50% поставок урана, говорит завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. На фоне проблем с Нигером Парижу важно укрепить другие пути поставок урана, так как АЭС играют ключевую роль в энергетике страны, продолжает он. Политически Франция давит на колеблющиеся по отношению к России страны региона. При этом энергетическая тема в Астане и Ташкенте, считает Тимофеев, для Макрона стратегически важнее: число партнеров по урану меньше, чем помощников обхода санкций.
Лидер по урану
В 2022 г. Казахстан стал мировым лидером по объемам добычи урана. В его шахтах методом подземного выщелачивания добыли 21 000 т (40% всей мировой добычи). В Узбекистане в 2022 г. добыли 3300 т урана (5-е место в мире). Далее следует Россия с 2500 т, у которой 1-е место по обогащению урана. Но она увеличила долю в контроле над казахстанским ураном: в декабре 2022 г. «Росатом» купил Степногорский комбинат и 49% в предприятии «Буденовское», разрабатывающем два участка одноименного месторождения.
Венгры планируют и дальше сотрудничать с Россией с ядерным топливом, замена поставщика технически очень сложна, уверен эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. Сейчас для Орбана в Казахстане важен скорее саммит ОТГ, так как мероприятие укладывается в «многовекторный» курс Будапешта. Этот формат также помогает венграм развивать двусторонние экономические и другие виды отношений с Астаной, объясняет эксперт.
Вряд ли Франция сможет заменить уран из Нигера: добыча Казахстана почти на максимуме, хотя пока имеет резервы для некоторого роста, говорит эксперт по ядерной энергетике Валентин Гибалов. Он напоминает, что казахстанский уран чуть дешевле в добыче, но продается по схожей рыночной цене. Половина его уходит в Китай, подчеркивает Гибалов, это дает КНР рычаг в этой части рынка. Хотя если часть таких поставок осуществляется по спотовым контрактам, то больший интерес Франции даст Казахстану шансы маневрировать.
Гибалов считает, что Франция также может заменить Нигер Канадой: там в 2022 г. перезапущен крупнейший в мире рудник McArthur River, который в 2023 г. должен достичь показателя в четверть от всей казахстанской добычи. При этом работа в Центральной Азии осложняется для европейцев местной спецификой, требующей высокого политического контроля, говорит Гибалов.
Рабочее топливо для реакторов советского дизайна в Венгрии теоретически может поставлять только американская Westinghouse Electric Company, а не французы, продолжает он. Но эксперт считает, что Будапешт последним из ЕС будет готов переходить с российского на западное топливо, потому сейчас вопрос точно не будет на повестке переговоров Орбана с Токаевым.