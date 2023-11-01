Макрон едет в Центральную Азию за ураном и долей влияния

В сентябре венгерская газета Telex со ссылкой на источники писала о планах перевести АЭС «Пакш» на французское топливо с российского. Для этого Будапешт якобы разработал план до 2034 г. из 15 шагов. Но 16 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости» отрицал поиск нового поставщика. Он заверил, что Будапешт удовлетворен сотрудничеством с «Росатомом» и ТВЭЛ, сделав оговорку, что «идут разные дискуссии». Сийярто также рассказал о поставках систем управления новой АЭС «Пакш-2» французской Framatome. Сейчас на АЭС «Пакш», построенной по советским технологиям, функционирует четыре реактора ВВЭР-440. Она вырабатывает половину электроэнергии страны и обеспечивает треть потребления.