Шойгу: ПВО собьет примерно за 20 дней все обещанные Украине F-16
Несмотря на поставки вооружения НАТО, ВСУ терпит поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, добавив, что российская ПВО примерно за 20 дней уничтожит обещанные США Украине F-16.
Он отметил, что за последний месяц российская армия уничтожила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Шойгу обратил внимание, что число сбитых самолетов почти в два раза превышает количество истребителей F-16, обещанных США Украине. «При такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», – заявил министр.
По словам Шойгу, российские военные продолжают активную оборону и наносят противнику огневое поражение. Он добавил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ также продвигаются вперед, «занимая более выгодные рубежи и позиции».
31 октября Минобороны РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях. За день до этого ВС РФ отразили 12 атак украинских войск.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, более 840 беспилотников, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.