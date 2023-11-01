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Шойгу: ПВО собьет примерно за 20 дней все обещанные Украине F-16

Ведомости

Несмотря на поставки вооружения НАТО, ВСУ терпит поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, добавив, что российская ПВО примерно за 20 дней уничтожит обещанные США Украине F-16.

Он отметил, что за последний месяц российская армия уничтожила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Шойгу обратил внимание, что число сбитых самолетов почти в два раза превышает количество истребителей F-16, обещанных США Украине. «При такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», – заявил министр.

По словам Шойгу, российские военные продолжают активную оборону и наносят противнику огневое поражение. Он добавил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ также продвигаются вперед, «занимая более выгодные рубежи и позиции».

Шойгу сообщил о получении комплексов, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

31 октября Минобороны РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях. За день до этого ВС РФ отразили 12 атак украинских войск.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, более 840 беспилотников, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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