Шойгу: ПВО собьет примерно за 20 дней все обещанные Украине F-16

Он отметил, что за последний месяц российская армия уничтожила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Шойгу обратил внимание, что число сбитых самолетов почти в два раза превышает количество истребителей F-16, обещанных США Украине. «При такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», – заявил министр.