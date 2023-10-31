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ВС РФ уничтожили места производства беспилотников в Одесской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили места производства беспилотников и безэкипажных катеров в районе Малодолинского в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

За сутки средства ПВО также сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, были перехвачены восемь ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть снарядов HIMARS. В течение суток в зоне спецоперации было уничтожено 33 беспилотника противника.

В общей сложности российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях. За сутки было уничтожено восемь танков, в том числе два Leopard, 15 боевых бронированных машин, пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и другая военная техника ВСУ.

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30 октября в нескольких областях Украины, включая Одесскую, объявляли воздушную тревогу. Позже глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что был атакован судоремонтный завод в Одесском районе, произошел пожар. 

Минобороны РФ накануне сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области. Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и сбили 39 беспилотников ВСУ. В тот день ВС РФ отразили 12 атак украинских войск.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, более 840 беспилотников, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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