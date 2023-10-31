ВС РФ уничтожили места производства беспилотников в Одесской области

За сутки средства ПВО также сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, были перехвачены восемь ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть снарядов HIMARS. В течение суток в зоне спецоперации было уничтожено 33 беспилотника противника.