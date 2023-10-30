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Минобороны сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области

Ведомости

Российские военные уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в районе Дубиевки Черкасской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Также в Харьковской области, ДНР и Николаевской области были поражены пункты управления четырех бригад противника. За сутки средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и сбили 39 беспилотников ВСУ. 

В общей сложности на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 12 атак украинских войск. Кроме того, на Донецком, Южнодонецком и Херсонском направлениях российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Всего за сутки были уничтожено четыре танка, включая Leoprad, столько же боевых бронированных машин, два бронетранспортера, четыре артиллерийские системы М777 и др.

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29 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении. Всего за сутки ВС РФ отбили восемь атак ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действия было уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, более 840 беспилотников, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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