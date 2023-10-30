Минобороны сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области
Российские военные уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в районе Дубиевки Черкасской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также в Харьковской области, ДНР и Николаевской области были поражены пункты управления четырех бригад противника. За сутки средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и сбили 39 беспилотников ВСУ.
В общей сложности на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 12 атак украинских войск. Кроме того, на Донецком, Южнодонецком и Херсонском направлениях российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Всего за сутки были уничтожено четыре танка, включая Leoprad, столько же боевых бронированных машин, два бронетранспортера, четыре артиллерийские системы М777 и др.
29 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении. Всего за сутки ВС РФ отбили восемь атак ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действия было уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, более 840 беспилотников, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.