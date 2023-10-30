Минобороны сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области

В общей сложности на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 12 атак украинских войск. Кроме того, на Донецком, Южнодонецком и Херсонском направлениях российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Всего за сутки были уничтожено четыре танка, включая Leoprad, столько же боевых бронированных машин, два бронетранспортера, четыре артиллерийские системы М777 и др.