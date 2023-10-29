На Донецком направлении уничтожены два украинских пункта управления БПЛА
Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.
Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 110-ти военных, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.
Ночью 29 октября Минобороны России сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и над северо-западной частью Крыма. Украинские БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с начала боевых действий было уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.