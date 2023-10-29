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На Донецком направлении уничтожены два украинских пункта управления БПЛА

Ведомости

Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 110-ти военных, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Ночью 29 октября Минобороны России сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и над северо-западной частью Крыма. Украинские БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.

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Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с начала боевых действий было уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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