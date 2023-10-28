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Группа украинских военных сдалась в плен под Купянском

Ведомости

Группа из шести украинских военных добровольно сдалась в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС России, сохранив себе жизнь, передают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ЗВО.

«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», – сказал российский военный.

Украинцы же рассказали корреспонденту агентства, что они решили сложить оружие после того, как российская армия зашла на их позиции, а сами они не хотели умирать. Инцидент произошел на купянском направлении.

Ранее 28 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что солдаты ВСУ сдаются в плен в том числе из-за плохого отношения командиров, которые подвергают подчиненных пыткам и издевательствам.

«Поганое отношение было. Если ты не подчиняешься приказу, они тебя увозили, забирали телефон, раздевали, издевались (...) были случаи, когда командир роты расстреливал своих подчиненных за невыполнение приказа», – рассказал пленный ВСУ Дмитрий Гирич, призвав своих сограждан избегать мобилизации на Украине.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о перехвате четырех ракет ATACMS в зоне спецоперации

27 октября украинская сторона объявила о принудительной эвакуации семей с 275 детьми из подконтрольной ей части Харьковской области на фоне продвижения российской армии. Семьи с детьми будут эвакуированы из населенных пунктов Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново и Подолы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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