Группа украинских военных сдалась в плен под Купянском
Группа из шести украинских военных добровольно сдалась в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС России, сохранив себе жизнь, передают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ЗВО.
«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», – сказал российский военный.
Украинцы же рассказали корреспонденту агентства, что они решили сложить оружие после того, как российская армия зашла на их позиции, а сами они не хотели умирать. Инцидент произошел на купянском направлении.
Ранее 28 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что солдаты ВСУ сдаются в плен в том числе из-за плохого отношения командиров, которые подвергают подчиненных пыткам и издевательствам.
«Поганое отношение было. Если ты не подчиняешься приказу, они тебя увозили, забирали телефон, раздевали, издевались (...) были случаи, когда командир роты расстреливал своих подчиненных за невыполнение приказа», – рассказал пленный ВСУ Дмитрий Гирич, призвав своих сограждан избегать мобилизации на Украине.
27 октября украинская сторона объявила о принудительной эвакуации семей с 275 детьми из подконтрольной ей части Харьковской области на фоне продвижения российской армии. Семьи с детьми будут эвакуированы из населенных пунктов Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново и Подолы.