Минобороны сообщило о перехвате четырех ракет ATACMS в зоне спецоперации
Российские силы перехватили за последние сутки четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые Украине ранее поставили США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.
«Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», – говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным ведомства, в течение суток также сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВС Украины в районах Херсонской и Днепропетровской областей. На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области российские силы поразили командно-диспетчерский пункт украинских воздушных сил. Кроме того, в разных районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей были уничтожены 36 украинских беспилотников.
Вооруженные силы России на этой неделе впервые сбили ракеты ATACMS. 25 октября Минобороны сообщило, что в зоне проведения спецоперации были перехвачены две такие ракеты.
17 октября стало известно о поставке США Киеву ракет большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ сможет отражать украинские атаки американскими ракетами.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км).