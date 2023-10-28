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Минобороны сообщило о перехвате четырех ракет ATACMS в зоне спецоперации

Ведомости

Российские силы перехватили за последние сутки четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые Украине ранее поставили США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

«Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», – говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным ведомства, в течение суток также сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВС Украины в районах Херсонской и Днепропетровской областей. На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области российские силы поразили командно-диспетчерский пункт украинских воздушных сил. Кроме того, в разных районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей были уничтожены 36 украинских беспилотников.

Вооруженные силы России на этой неделе впервые сбили ракеты ATACMS. 25 октября Минобороны сообщило, что в зоне проведения спецоперации были перехвачены две такие ракеты. 

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17 октября стало известно о поставке США Киеву ракет большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ сможет отражать украинские атаки американскими ракетами.

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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