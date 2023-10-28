Минобороны сообщило о перехвате четырех ракет ATACMS в зоне спецоперации

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным ведомства, в течение суток также сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВС Украины в районах Херсонской и Днепропетровской областей. На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области российские силы поразили командно-диспетчерский пункт украинских воздушных сил. Кроме того, в разных районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей были уничтожены 36 украинских беспилотников.