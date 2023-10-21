СМИ: ракеты ATACMS не изменят ситуацию на Украине из-за контрмер России
Поставленные США ракеты большой дальности ATACMS не изменят ситуацию на Украине, они оказались неэффективными из-за контрмер российских сил, пишет Spectator.
По информации издания, большинство ракет ATACMS, «по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель».
Россия, по мнению автора публикации, показала готовность адаптироваться к любому оружию, которое получает Киев – от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников. Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли успеха в контрнаступлении и получили тяжелый удар, отмечает Spectator.
«Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», – говорится в статье.
17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. На следующий день немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением.
Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия сможет отражать украинские атаки ракетами ATACMS. Он назвал смешными заявления, что Россия «проигрывает войну», поскольку становится неясно, зачем тогда США поставили Киеву дальнобойные ракеты. Поставку ракет также комментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он говорил, что Штаты своим решением подрывают стратегическую и региональную безопасность и подталкивают к прямому столкновению НАТО с Россией.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км).