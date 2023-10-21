СМИ: ракеты ATACMS не изменят ситуацию на Украине из-за контрмер России

17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. На следующий день немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением.