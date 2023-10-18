Путин назвал смешными заявления, что Россия «проигрывает войну»
Утверждения о том, что Россия якобы «проигрывает войну» на Украине смешны, поскольку неясно тогда, зачем США поставили Киеву дальнобойные крылатые ракеты ATACMS. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь».
«Ну если проиграна война Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [президент США Джо Байден] заберет назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим, зачем тогда ATACMS? Ну смешно», – сказал он.
Российский президент также подчеркнул, что Киев, если он хочет переговорного процесса, должен не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ президента Украины, запрещающий вести переговоры. Путин отметил при этом, что в украинском руководстве некоторые лица, еще недавно призывавшие нанести «стратегическое поражение» России, теперь заговорили «другим голосом».
«Говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении <...>, за это похвалю, но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если есть желание договариваться», – подчеркнул он.
17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
18 октября немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением. Путин сказал журналистам 18 октября также, что Россия сможет отражать украинские атаки ракетами ATACMS.
4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Комментируя этот документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала до начала спецоперации была сторонницей дипломатического решения.
Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл. В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры по Украине, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.
В феврале и марте 2022 г. стороны несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили.