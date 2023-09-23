Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова начать переговоры по Украине, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«В марте и апреле 2022 г. переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась. Поэтому сейчас, когда нам говорят о переговорах, [президент РФ Владимир] Путин комментировал это, он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр также напомнил о договоренностях, которые были достигнуты в апреле 2022 г. в ходе переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что страны Запада запретили Украине проводить переговоры, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта, рассчитывая на то, что это ослабит Россию.
Президент РФ Владимир Путин 17 июня в ходе встречи с лидерами африканских страны раскрыл детали российско-украинских переговоров весной 2022 г. в Стамбуле, где стороны парафировали проект мирного договора. Но затем Киев «выкинул его на свалку истории», как только Россия вывела свои войска из Киевской и Черниговской областей.
21 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к заключению мирного договора с Россией на прошлогодних стамбульских переговорах. Он отметил, что делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом, который и выступил против заключения мирного соглашения.
Ранее представители США, ряда их союзников и самой Украины неоднократно выступали против прекращения огня, которое входило в планы по мирному урегулированию, представленные Китаем и странами Африки. В частности, 7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России, поэтому подобные предложения для Киева неприемлемы. Кроме того, на Украине действует закон, который запрещает проведение любых переговоров с Россией.