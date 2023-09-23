Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

«В марте и апреле 2022 г. переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась. Поэтому сейчас, когда нам говорят о переговорах, [президент РФ Владимир] Путин комментировал это, он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.