Антонов: поставки США оружия Украине ведут к прямому столкновению c НАТО

17 октября CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США тайно поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Источники утверждают, что Украина уже использовала ракеты ATACMS, максимальная дальность действия которых составляет около 186 миль (300 км). Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.