Антонов: поставки США оружия Украине ведут к прямому столкновению c НАТО
Накачивая Киев вооружением, США подрывают стратегическую и региональную безопасность и подталкивают к прямому столкновению НАТО с Россией. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. <...> Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», – сказал он, комментируя поставку США Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Антонов напомнил, что ранее Москва неоднократно предостерегала Вашингтон «от опрометчивых шагов». По его словам, содействие Киеву делает США «прямым соучастником его преступлений», поскольку ВСУ используют западное вооружение для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
В заключение посол подчеркнул, что поставки США не влияют на ситуацию в зоне боевых действий и что задачи спецоперации будут выполнены.
17 октября CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США тайно поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Источники утверждают, что Украина уже использовала ракеты ATACMS, максимальная дальность действия которых составляет около 186 миль (300 км). Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва также указывала на попытку Запада поставками оружия затянуть боевые действия.