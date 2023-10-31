Минобороны допустило провокации с биооружием со стороны Украины

По словам Кириллова, в августе и в сентябре во Львове при поддержке США прошел тренинг, на котором отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц. Их целью было обвинение России в биологической диверсии, добавил он. «Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. – "Ведомости"), ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений», – сказал Кириллов.