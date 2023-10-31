Минобороны допустило провокации с биооружием со стороны Украины
Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) могут планировать проведение провокации с биологическим оружием «под чужим флагом». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает пресс-служба Минобороны.
«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом"», – сказал он.
По словам Кириллова, в августе и в сентябре во Львове при поддержке США прошел тренинг, на котором отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц. Их целью было обвинение России в биологической диверсии, добавил он. «Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. – "Ведомости"), ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений», – сказал Кириллов.
18 октября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Украина вела разработку компонентов биологического оружия недалеко от границ с Россией.
В августе посольство РФ в США обвинило Вашингтон в том, что Соединенные Штаты размещают свои незаконные лаборатории по всему миру, чтобы в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера, и плотно застраивают такими учреждениями периметр российских границ. Позже Минобороны предупредило, что работа биолабораторий США является источником биоугроз прежде всего для населения стран, где они расположены.
В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В 200-страничном документе говорилось, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.