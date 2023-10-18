Газета
Политика

МИД заявил о разработке Украиной биологического оружия у границ России

Ведомости

Украина вела разработку компонентов биологического оружия недалеко от границ с Россией, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Воронцов, отметил, что военно-биологическая программа на Украине велась при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. Также в этой работе участвовали и частные компании.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия», – пояснил он, добавив, что все вопросы к США и Украине по этой теме остались без ответа (цитата по ТАСС).

В августе посольство РФ в США обвинило Вашингтон в том, что Соединенные Штаты размещают свои незаконные лаборатории по всему миру, чтобы в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера, и плотно застраивают такими учреждениями периметр российских границ.

Ранее по теме: Путин заявил о нарушениях принципов Конвенции о запрещении биооружия

В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов отметил, что после публикации Россией данных о незаконных биологических экспериментах США американская администрация начала выводить исследования в страны Африки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных