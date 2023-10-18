МИД заявил о разработке Украиной биологического оружия у границ России
Украина вела разработку компонентов биологического оружия недалеко от границ с Россией, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Воронцов, отметил, что военно-биологическая программа на Украине велась при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. Также в этой работе участвовали и частные компании.
«Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия», – пояснил он, добавив, что все вопросы к США и Украине по этой теме остались без ответа (цитата по ТАСС).
В августе посольство РФ в США обвинило Вашингтон в том, что Соединенные Штаты размещают свои незаконные лаборатории по всему миру, чтобы в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера, и плотно застраивают такими учреждениями периметр российских границ.
В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов отметил, что после публикации Россией данных о незаконных биологических экспериментах США американская администрация начала выводить исследования в страны Африки.