МИД заявил о разработке Украиной биологического оружия у границ России

«Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия», – пояснил он, добавив, что все вопросы к США и Украине по этой теме остались без ответа (цитата по ТАСС).