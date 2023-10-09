В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В сентябре Кириллов заявил, что деятельность американских биолабораторий по всему миру является источником биоугроз прежде всего для населения стран, где они расположены.