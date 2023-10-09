Минобороны узнало о переносе биоисследований США в Африку после заявлений России
После публикации Россией данных о незаконных биологических экспериментах США американская администрация начала выводить исследования в страны Африки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
«Российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки», – сказал Кириллов на брифинге.
По данным российского министерства, ключевые подрядчики Пентагона работают в Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.
В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В сентябре Кириллов заявил, что деятельность американских биолабораторий по всему миру является источником биоугроз прежде всего для населения стран, где они расположены.
В августе Кириллов предупреждал, что США ищут мутации вирусов для подготовки к новой пандемии. По его словам, не исключается применение оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания биологических кризисных ситуаций.