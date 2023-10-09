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Минобороны узнало о переносе биоисследований США в Африку после заявлений России

Ведомости

После публикации Россией данных о незаконных биологических экспериментах США американская администрация начала выводить исследования в страны Африки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки», – сказал Кириллов на брифинге.

По данным российского министерства, ключевые подрядчики Пентагона работают в Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.

В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В сентябре Кириллов заявил, что деятельность американских биолабораторий по всему миру является источником биоугроз прежде всего для населения стран, где они расположены.

В августе Кириллов предупреждал, что США ищут мутации вирусов для подготовки к новой пандемии. По его словам, не исключается применение оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания биологических кризисных ситуаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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