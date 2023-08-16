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Общество

Минобороны России заявило о подготовке США к новой пандемии

Ведомости

В США ищут мутации вирусов для подготовки к новой пандемии. Не исключается применение оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания биологических кризисных ситуаций. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе очередного брифинга Министерства обороны РФ.

По словам Кириллова, подтверждением этого факта можно считать создание в США управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Новая структура будет отвечать за координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную глобальную чрезвычайную ситуацию. В число приоритетных направлений управления включено создание вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.

Начальник войск РХБЗ отметил, что проекты американского военного ведомства зачастую направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций (патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней).

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«Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании», – обратил внимание на тенденцию Кириллов.

Он также напомнил, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 в Китае Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи. Развитие пандемии именно по этому сценарию ставит вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности к нему США, подчеркнул представитель Минобороны.

26 мая Игорь Кириллов заявил, что вспышки птичьего гриппа в России вызывают беспокойство в связи с экспериментами, которые проводились в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области по заказу США. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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