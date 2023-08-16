Минобороны России заявило о подготовке США к новой пандемии

Он также напомнил, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 в Китае Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи. Развитие пандемии именно по этому сценарию ставит вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности к нему США, подчеркнул представитель Минобороны.