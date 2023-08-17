Посольство в США обвинило Вашингтон в размещении лабораторий у границ России
США разбрасывают свои незаконные лаборатории по всему миру, чтобы в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера. Об этом сообщили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
«Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ. Задача очевидна – иметь возможность в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Там подчеркнули, что США стремятся формировать искусственные очаги инфекций, чтобы управлять эпидемиями в своих интересах. В посольстве отметили, что особенно активные действия проводятся на Украине, где, как утверждается, «мирные граждане и военнослужащие республики стали донорами биоматериала и просто подопытными». В диппредставительстве обратили внимание, что американцы начали требовать у своего правительства пояснений, а заявление Минобороны РФ о незаконной военно-биологической деятельности США заставляют задуматься о ее целях.
16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США ищут мутации вирусов для подготовки к новой пандемии. В качестве подтверждения своих слов он привел информацию о создании в США управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое будет отвечать за координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную глобальную чрезвычайную ситуацию.
Российские власти неоднократно заявляли о размещении на Украине биолабораторий США. В июне Москва направила доклад парламентской комиссии по работе американских биолабораторий на Украине в конгресс США и парламенты мира. Главным выводом доклада, как пояснял сопредседатель комиссии, зампред Совета Федерации Константин Косачев, является то, что «США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории».