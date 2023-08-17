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Политика

Посольство в США обвинило Вашингтон в размещении лабораторий у границ России

Ведомости

США разбрасывают свои незаконные лаборатории по всему миру, чтобы в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера. Об этом сообщили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

«Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ. Задача очевидна – иметь возможность в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

Там подчеркнули, что США стремятся формировать искусственные очаги инфекций, чтобы управлять эпидемиями в своих интересах. В посольстве отметили, что особенно активные действия проводятся на Украине, где, как утверждается, «мирные граждане и военнослужащие республики стали донорами биоматериала и просто подопытными». В диппредставительстве обратили внимание, что американцы начали требовать у своего правительства пояснений, а заявление Минобороны РФ о незаконной военно-биологической деятельности США заставляют задуматься о ее целях.

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16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США ищут мутации вирусов для подготовки к новой пандемии. В качестве подтверждения своих слов он привел информацию о создании в США управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое будет отвечать за координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную глобальную чрезвычайную ситуацию.

Российские власти неоднократно заявляли о размещении на Украине биолабораторий США. В июне Москва направила доклад парламентской комиссии по работе американских биолабораторий на Украине в конгресс США и парламенты мира. Главным выводом доклада, как пояснял сопредседатель комиссии, зампред Совета Федерации Константин Косачев, является то, что «США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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