Там подчеркнули, что США стремятся формировать искусственные очаги инфекций, чтобы управлять эпидемиями в своих интересах. В посольстве отметили, что особенно активные действия проводятся на Украине, где, как утверждается, «мирные граждане и военнослужащие республики стали донорами биоматериала и просто подопытными». В диппредставительстве обратили внимание, что американцы начали требовать у своего правительства пояснений, а заявление Минобороны РФ о незаконной военно-биологической деятельности США заставляют задуматься о ее целях.