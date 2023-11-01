Лишение полномочий Власова и Белоусова поддержали ЕР, ЛДПР и «Новые люди»

У «Единой России» все присутствовавшие на заседании 289 депутатов поддержали решение по Белоусову. За лишение полномочий Власова проголосовали 287 единороссов. «Новые люди» по Белоусову тоже проголосовали за лишение полномочий всей фракцией – 15 человек. В голосовании по Власову приняли участие 14 депутатов от этой фракции. В ЛДПР за лишение Белоусова полномочий проголосовали «за» все 16 депутатов – воздержался только Власов. Решение о лишении мандата Власова поддержали 15 депутатов от ЛДПР.



Не голосовали за решение по Белоусову почти все депутаты фракций КПРФ и «Справедливой России», воздержались Юрий Синельщиков (КПРФ) и Галина Хованская («Справедливая Россия»). Депутаты вне фракций Оксана Дмитриева и Евгений Марченко не голосовали. У КПРФ также никто не проголосовал за лишение полномочий Власова, воздержался только Синельщиков. Также не голосовала и фракция «Справедливая Россия», воздержалась лишь Галина Хованская. Против лишения полномочий проголосовал сам Власов и депутат Оксана Дмитриева.