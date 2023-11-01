Лишение полномочий Власова и Белоусова поддержали ЕР, ЛДПР и «Новые люди»
«Ведомости» ознакомились с результатами голосования по лишению полномочий двух депутатов Госдумы – Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»). Лишение мандатов поддержали депутаты «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР, а КПРФ и «Справедливая Россия» голосовать не стали.
У «Единой России» все присутствовавшие на заседании 289 депутатов поддержали решение по Белоусову. За лишение полномочий Власова проголосовали 287 единороссов. «Новые люди» по Белоусову тоже проголосовали за лишение полномочий всей фракцией – 15 человек. В голосовании по Власову приняли участие 14 депутатов от этой фракции. В ЛДПР за лишение Белоусова полномочий проголосовали «за» все 16 депутатов – воздержался только Власов. Решение о лишении мандата Власова поддержали 15 депутатов от ЛДПР.
Не голосовали за решение по Белоусову почти все депутаты фракций КПРФ и «Справедливой России», воздержались Юрий Синельщиков (КПРФ) и Галина Хованская («Справедливая Россия»). Депутаты вне фракций Оксана Дмитриева и Евгений Марченко не голосовали. У КПРФ также никто не проголосовал за лишение полномочий Власова, воздержался только Синельщиков. Также не голосовала и фракция «Справедливая Россия», воздержалась лишь Галина Хованская. Против лишения полномочий проголосовал сам Власов и депутат Оксана Дмитриева.
Само рассмотрение вопросов о лишении мандатов проходило в закрытом от журналистов режиме, писали «Ведомости».
О том, что Власова и Белоусова лишат мандатов на этой неделе, «Ведомости» писали 30 октября. Тогда руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский говорил «Ведомостям», что Власов, который является членом этой комиссии, без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии, а за VIII созыв дважды отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней подряд. А первый замруководителя комитета по защите конкуренции Игорь Игошин говорил, что член их комитета Белоусов систематически не посещает заседания комитета.
Согласно ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, полномочия депутата могут быть прекращены досрочно решением нижней палаты по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей. Среди этих обязанностей – общение с избирателями, рассмотрение их обращений, участие в заседаниях Госдумы, комитета, комиссии, членом которых он является.