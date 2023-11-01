Госдума лишила полномочий депутатов Власова и Белоусова за прогулы

Власов говорил «Ведомостям», что не согласен с тем, что его лишают мандата и что он не пропускает работу в Госдуме. Он связывает это решение с тем, что «поднимает неудобные вопросы», в том числе по ЧВК «Вагнер»: «Мой основной работодатель – это избиратели. И перед ними я готов отчитаться о том, как я посещал заседания Госдумы и комиссии. Видимо, это руководство фракции недовольно моими жесткими заявлениями». При этом Власов обвинял лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в том, что он стоит за лишением его мандата.