Госдума лишила полномочий депутатов Власова и Белоусова за прогулы

Госдума лишила полномочий депутатов Власова и Белоусова за прогулыВласов посетил почти 100% пленарных заседаний, а Белоусов находится в международном розыске
Государственная дума лишила полномочий двух депутатов – Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»). Само рассмотрение вопросов о лишении мандатов проходило в закрытом от журналистов режиме. С докладом по двум проектам постановления выступал председатель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
Аршба сказал, что комиссия Госдумы по регламенту предоставила сведения о том, что Белоусов почти за два года ни разу не был в Госдуме, рассказал «Ведомостям» один из депутатов с пленарного заседания. По Власову такую статистику председатель комиссии по мандатным вопросам не привел. Никакого обсуждения по Белоусову не было, сам он не присутствовал на заседании, поскольку находится в розыске. За лишение справоросса мандата проголосовали 320 депутатов, против – никого, воздержались трое.
Власов выступал с трибуны. Он заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский видел его руководителем фракции ЛДПР в Госдуме (ранее Власов был первым зампредом фракции с осени 2021 г.). Жириновский умер в апреле 2022 г. За лишение депутата полномочий проголосовали 317 депутатов, против – двое, воздержались – двое.
О том, что Власова и Белоусова лишат мандатов на этой неделе, «Ведомости» писали 30 октября. Тогда руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский говорил «Ведомостям», что Власов, который является членом этой комиссии, без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии, а за VIII созыв дважды отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней подряд. А первый замруководителя комитета по защите конкуренции Игорь Игошин говорил, что член их комитета Белоусов систематически не посещает заседания комитета.
Согласно ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия депутата могут быть прекращены досрочно решением нижней палаты по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей. Среди этих обязанностей – общение с избирателями, рассмотрение их обращений, участие в заседаний Госдумы, комитета, комиссии, членом которых он является.
Согласно системе анализа результатов голосований на заседаниях Госдумы в VIII созыве Власов участвовал в 160 из 162 пленарных заседаний, то есть присутствовал на 98,8% пленарных заседаний. В VII созыве из 365 пленарных заседаний посетил 356 заседаний (97,5%). Белоусов в VIII созыве из 162 заседаний посетил лишь 48 (29,6% присутствия). В VII созыве справоросс пропустил 41 из 365 заседания (88,8% присутствия).
Власов говорил «Ведомостям», что не согласен с тем, что его лишают мандата и что он не пропускает работу в Госдуме. Он связывает это решение с тем, что «поднимает неудобные вопросы», в том числе по ЧВК «Вагнер»: «Мой основной работодатель – это избиратели. И перед ними я готов отчитаться о том, как я посещал заседания Госдумы и комиссии. Видимо, это руководство фракции недовольно моими жесткими заявлениями». При этом Власов обвинял лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в том, что он стоит за лишением его мандата.
Но четыре собеседника «Ведомостей» в Госдуме все-таки связывают лишение полномочий Власова с его работой с ЧВК. Например, в его депутатской приемной можно было записаться добровольцем. Там проходили обыски.
Вадим Белоусов был депутатом трех созывов. В декабре 2018 г. Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение его неприкосновенности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Белоусов находится в розыске. Последний раз в думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. В августе 2022 г. Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб., а в мае этого года приговор вступил в силу.
Политюрист Олег Захаров отмечал странность, что Белоусова лишают полномочий за прогулы, а не за судимость. В случае «вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом Государственной Думы», как сказано в законе, полномочия депутата прекращаются, говорил он «Ведомостям». Причем по закону Госдума должна была лишить Белоусова полномочий в течение месяца после вступления приговора в силу.