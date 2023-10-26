Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годыЕго не поддержали депутаты от КПРФ и «Справедливой России»
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2024 г. и плановый период 2025–2026 г., следует из данных думской электронной базы.
Проект одобрен в первом чтении конституционным большинством голосов: 320 депутатов проголосовали «за», а 80 – «против». Не поддержали законопроект депутаты от КПРФ и «Справедливая Россия – За правду».
Проект бюджета министр финансов Антон Силуанов представил на заседании правительства 22 сентября, в ГД он был внесен 29 сентября. Согласно документу, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. В 2025 и 2026 гг. доходы бюджета могут составить 33,5 трлн и 34,1 трлн руб. соответственно, а расходы – 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. Дефицит бюджета на следующий год ожидается, таким образом, в размере 1,6 трлн руб.
Для сбалансированности бюджета в 2024 г. будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб. Другими источниками финансирования дефицита в ближайшие три года станут государственные заимствования. Резервный фонд правительства планируется на следующий год в объеме 100 млрд руб., а на 2025-2026 гг. – в объеме 80 млрд руб.
Самые крупные направления расходов, которые запланированы правительством на 2024 г., – национальная оборона (29,3% от всех трат, или 10,7 трлн руб.), социальная политика (21,1%, или 7,7 трлн руб.), национальная экономика (10,7% от всех трат, или 3,9 трлн руб.), а также национальная безопасность (9,2%, или 3,4 трлн руб.), писали ранее «Ведомости».
Межбюджетные трансферты федеральной казны составят 1,7 трлн руб. (4,5% от всех расходов), что на 30,7% меньше по сравнению с действующим бюджетом. Расходы на здравоохранение будут на уровне 1,6 трлн руб. в следующие три года, что больше на 7%, чем предусмотрено действующим бюджетом. На образование траты в 2024 г. составят 1,5 трлн руб., в 2025 г. – 1,3 трлн руб., в 2026 г. – 1,4 трлн руб., что примерно на 5% больше, чем в действующем бюджете.
На обслуживание госдолга потребуется 2,3 трлн руб. в 2024 г. (6,3% от всех трат). Расходы увеличатся по сравнению с действующим бюджетом на 41%. На эти цели в 2024 г. будет выделено на 634 млрд руб. больше, чем планировалось.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании заявил, что цели проекта бюджета заключаются в преодолении вызовов, развитии страны и обеспечении социальных обязательств властей. Так, на выплату единого пособия в 2024–2026 гг. предусмотрено 4,4 трлн руб., – его смогут получить свыше 10 млн граждан. Еще 1,6 трлн руб. запланированы на предоставление материнского капитала, а 482 млрд – на программы улучшения жилищных условий семьям с детьми. Бюджетом предусмотрено также финансирование горячего питания школьников, капремонта школ, обеспечения лекарствами льготников, программы социальной газификации и др.
Володин на заседании также указал на необходимость проработать ко второму чтению поправки, которые обсуждались депутатами еще летом на выездных совещаниях Совета Госдумы. Речь идет, в частности, о социально-экономическом развитии Калининградской области, сильнее прочих регионов пострадавшей из-за санкций против РФ, и развитии речных межрегиональных пассажирских перевозок.
«Это касается не только Волги, в бассейне которой проживают порядка 70 млн человек, но и всей нашей страны: регионов Севера, Дальнего Востока, Сибири. <...> Это, надеемся, найдет отражение в бюджете – во втором чтении, и мы примем решение», – сказал спикер ГД.
В бюджете, добавил он, необходимо также проработать помощь наиболее низкообеспеченным регионам. Поправки ко второму чтению необходимо подготовить до 7 ноября. Как сообщалось ранее, во втором чтении документ могут рассмотреть 15 ноября, в третьем – 17 ноября.
В сентябре Минэкономразвития внесло обновленный прогноз на 2024-2026 гг. в правительство. Базовый сценарий предполагает рост ВВП в 2023 г. на 2,8% (прогноз улучшен с 1,2%), а в 2024–2026 гг. на 2,2–2,3%. Инфляция снизится с 7,5% в 2023 г. до 4,5% в 2024 г., прогнозируют в министерстве. При этом курс, по оценке Минэка, в 2024 г. останется слабым – около 90 руб. за доллар при средней цене на нефть $85 за баррель.