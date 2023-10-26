Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

Межбюджетные трансферты федеральной казны составят 1,7 трлн руб. (4,5% от всех расходов), что на 30,7% меньше по сравнению с действующим бюджетом. Расходы на здравоохранение будут на уровне 1,6 трлн руб. в следующие три года, что больше на 7%, чем предусмотрено действующим бюджетом. На образование траты в 2024 г. составят 1,5 трлн руб., в 2025 г. – 1,3 трлн руб., в 2026 г. – 1,4 трлн руб., что примерно на 5% больше, чем в действующем бюджете.