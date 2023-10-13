Шесть депутатов Госдумы ни разу не пришли на пленарные заседания с начала сессии
Шесть депутатов Государственной думы с начала осени не участвовали ни в одном заседании, выяснили «Ведомости», проанализировав посещаемость заседаний депутатами на основании данных об их голосовании.
Средний показатель участия депутатов в пленарных заседаниях с 19 сентября (первое заседание осенней сессии) по 11 октября самый низкий у фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) – почти 83%, самый высокий – у КПРФ: почти 99%. Депутаты «Единой России» (ЕР) посетили в среднем 91% заседаний.
Анализ показал, что среди единороссов ни на одном заседании с начала сессии не голосовали Хизри Абакаров (член комитета по молодежной политике, избран от Дагестана), Адам Делимханов (первый замглавы комитета по безопасности, от Чечни), Александр Поляков (комитет по аграрным вопросам, от Тамбовской области), Артур Чилингаров (комитет по международным делам, от Тувы, Хакасии, Красноярского края).
В Госдуме пояснили, что Чилингаров и Абакаров находятся на больничном. Судя по сообщениям в Telegram-канале Адама Делимханова, он в сентябре и октябре работал в регионе.
На заседаниях в указанном периоде не появлялись объявленный в розыск за крупную взятку депутат СРЗП Вадим Белоусов (комитет по защите конкуренции, его регионы – Удмуртия, Кировская и Тамбовская области) и исключенный из фракции «Единой России» депутат Евгений Марченко (комитет по молодежной политике, от Санкт-Петербурга), который по данным Госдумы, находится в отпуске.
Собеседники «Ведомостей» в Госдуме отмечают, что многие депутаты из разных фракций не присутствуют на пленарных заседаниях, но за них голосуют коллеги – от этой практики они до сих пор не отказались, хотя это запрещено регламентом нижней палаты парламента.
11 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании решил напомнить депутатам, в каких случаях прекращаются их полномочия, и зачитал норму закона. Согласно ему, полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения обязанностей депутата в течение 30 и более календарных дней.
«Если человек не приходит на заседание – это неисполнение своих обязанностей. Неисполнением обязанностей является также отсутствие встреч со своими избирателями. Мы должны чувствовать эту ответственность», – заявил Володин.