Шесть депутатов Госдумы ни разу не пришли на пленарные заседания с начала сессии

Собеседники «Ведомостей» в Госдуме отмечают, что многие депутаты из разных фракций не присутствуют на пленарных заседаниях, но за них голосуют коллеги – от этой практики они до сих пор не отказались, хотя это запрещено регламентом нижней палаты парламента.