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Политика

Иордания отзывает своего посла в Израиле

Ведомости

МИД Иордании решил отозвать своего посла в Израиле в знак протеста против продолжающихся ударов по сектору Газа, сообщило агентство Petra.

Королевство считает, что продолжение боевых действий приводит к гибели мирных граждан и к гуманитарной катастрофе, а также создает угрозу расширения конфликта. МИД Иордании также проинформирует Тель-Авив, чтобы тот не возвращал в королевство своего посла, который ранее покинул Амман.

«Возвращение послов будет возможно после прекращения Израилем войны в Газе и остановкой вызываемой им гуманитарной катастрофы, а также всех его ограничений, которые лишают палестинцев их права на еду, воду, лекарства и права жить в безопасности на своей земле», – говорится в сообщении.

Ранее 1 ноября МИД Иордании объявил о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также сообщалось, что Газу смогут покинуть палестинцы с двойными гражданством и сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе.

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21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа. 31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о более 8000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. 27 октября израильская армия заявила о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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