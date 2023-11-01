Иордания отзывает своего посла в Израиле

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о более 8000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. 27 октября израильская армия заявила о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.