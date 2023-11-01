В ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия
Удар по лагерю беженцев Джебалия в сектора Газа является зверством, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Днем 1 ноября палестинское агентство WAFA сообщило, что десятки жителей сектора Газа погибли в результате атаки Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава.
Израильская армия объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что израильская армия переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом». В то же время израильский посол в РФ Александр Бен Цви уточнял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в Газе.
Бен Цви ранее заявил, что данные о погибших женщинах и детях в Газе «неправильные». Он уточнил, что у агентств «нет точных данных» и «они получают эти данные из министерства здравоохранения “Хамас”, которое контролируется “Хамас”. При этом ВОЗ заявила, что достоверность данных о погибших палестинцах у нее вопросов не вызывает.
Обострение конфликта Израиля и «Хамас» произошло 7 октября после атаки боевиков на южные районы еврейского государства. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.