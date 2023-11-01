В ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия

Израильская армия объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что израильская армия переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом». В то же время израильский посол в РФ Александр Бен Цви уточнял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в Газе.