Посол Израиля поставил под сомнение данные ООН о гибели женщин и детей в Газе
«Я не думаю, что 70% погибших – это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения “Хамас”, которое контролируется “Хамас”. Надо действительно проверять все эти данные», – сказал он.
Бен Цви подчеркнул, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению сектора Газа. Однако, по его словам, проблема заключается в том, что «Хамас» использует объекты гражданской инфраструктуры в качестве «живых щитов» и не позволяет людям перебраться с севера на юг региона.
30 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. По его словам, за три недели погибли более 3200 детей. «Это не может быть сопутствующими потерями», – подчеркнул он, уточнив, что под обстрелы попадают церкви, больницы, объекты БАПОР и др.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после того, как «Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9500 человек. В Газе сообщили о свыше 8300 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.