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Общество

Посол Израиля поставил под сомнение данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

Ведомости

Посол Израиля в России Александр Бен Цви поставил под сомнение данные ООН о числе погибших женщин и детей в секторе Газа. Об этом он рассказал в интервью РБК, уточнив, что эти данные основаны на статистике палестинской организации «Хамас».

«Я не думаю, что 70% погибших – это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения “Хамас”, которое контролируется “Хамас”. Надо действительно проверять все эти данные», – сказал он.

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Бен Цви подчеркнул, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению сектора Газа. Однако, по его словам, проблема заключается в том, что «Хамас» использует объекты гражданской инфраструктуры в качестве «живых щитов» и не позволяет людям перебраться с севера на юг региона.

30 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. По его словам, за три недели погибли более 3200 детей. «Это не может быть сопутствующими потерями», – подчеркнул он, уточнив, что под обстрелы попадают церкви, больницы, объекты БАПОР и др.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после того, как «Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9500 человек. В Газе сообщили о свыше 8300 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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