Посол Израиля поставил под сомнение данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

«Я не думаю, что 70% погибших – это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения “Хамас”, которое контролируется “Хамас”. Надо действительно проверять все эти данные», – сказал он.