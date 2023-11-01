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Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября в Москве, куда тот прибудет с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)», – говорится в сообщении.

Президент Экваториальной Гвинеи уже встречался с Путиным в России в 2019 г. Тогда встреча состоялась в рамках первого саммита «Россия – Африка» в Сочи. Стороны в тот раз выразили надежду на развитие экономического сотрудничества, а Мбасого понадеялся на то, что Россия станет «первейшим партнером» Экваториальной Гвинеи. Путин же поблагодарил своего африканского коллегу за поддержку, которую Экваториальная Гвинея оказывает российским инициативам на международных площадках, в том числе в ООН.

Россия в 2000-е гг., писали ранее «Ведомости», стала одним из партнеров этой страны в области военно-технического сотрудничества. Еще до 2014 г. при участии и по проекту ряда предприятий Севастополя на болгарских верфях было построено несколько военных кораблей для флота этой республики, отмечал источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества. Моряки Экваториальной Гвинеи завершили обучение для службы на этих кораблях уже после воссоединения Крыма и России. Кроме того, стране был поставлен военно-транспортный самолет Ил-76 с новыми двигателями и ряд других изделий российской оборонной промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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