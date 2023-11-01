Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Россия в 2000-е гг., писали ранее «Ведомости», стала одним из партнеров этой страны в области военно-технического сотрудничества. Еще до 2014 г. при участии и по проекту ряда предприятий Севастополя на болгарских верфях было построено несколько военных кораблей для флота этой республики, отмечал источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества. Моряки Экваториальной Гвинеи завершили обучение для службы на этих кораблях уже после воссоединения Крыма и России. Кроме того, стране был поставлен военно-транспортный самолет Ил-76 с новыми двигателями и ряд других изделий российской оборонной промышленности.