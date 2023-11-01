Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Президент России Владимир Путин встретится со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября в Москве, куда тот прибудет с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)», – говорится в сообщении.
Президент Экваториальной Гвинеи уже встречался с Путиным в России в 2019 г. Тогда встреча состоялась в рамках первого саммита «Россия – Африка» в Сочи. Стороны в тот раз выразили надежду на развитие экономического сотрудничества, а Мбасого понадеялся на то, что Россия станет «первейшим партнером» Экваториальной Гвинеи. Путин же поблагодарил своего африканского коллегу за поддержку, которую Экваториальная Гвинея оказывает российским инициативам на международных площадках, в том числе в ООН.
Россия в 2000-е гг., писали ранее «Ведомости», стала одним из партнеров этой страны в области военно-технического сотрудничества. Еще до 2014 г. при участии и по проекту ряда предприятий Севастополя на болгарских верфях было построено несколько военных кораблей для флота этой республики, отмечал источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества. Моряки Экваториальной Гвинеи завершили обучение для службы на этих кораблях уже после воссоединения Крыма и России. Кроме того, стране был поставлен военно-транспортный самолет Ил-76 с новыми двигателями и ряд других изделий российской оборонной промышленности.