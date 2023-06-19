Россию посетит президент Экваториальной Гвинеи

Россия в 2000-е гг. стала одним из партнеров этой страны в области военно-технического сотрудничества. Еще до 2014 г. при участии и по проекту ряда предприятий Севастополя на болгарских верфях было построено несколько военных кораблей для флота этой республики, говорит источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества. Моряки Экваториальной Гвинеи завершили обучение для службы на этих кораблях уже после воссоединения Крыма и России. Кроме того, стране был поставлен военно-транспортный самолет Ил-76 с новыми двигателями и ряд других изделий российской оборонной промышленности, продолжает собеседник «Ведомостей». Экваториальная Гвинея – относительно малонаселенная (1,7 млн человек), но богатая нефтедобывающая страна. Она расположена недалеко от центров пиратства в Гвинейском заливе. Это заставляет расположенную частично на континенте, а частично на острове страну заботиться о своей безопасности.