Россию посетит президент Экваториальной Гвинеи

Россию посетит президент Экваториальной ГвинеиТеодоро Обианг Нгема Мбасого уже встречался с Владимиром Путиным в 2019 году
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетит Россию с визитом предположительно на следующей неделе, сообщили «Ведомостям» два дипломатических источника. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Ранее президент Экваториальной Гвинеи уже посещал Россию – в 2019 г. он присутствовал на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда стороны выразили надежду на развитие экономического сотрудничества – в частности, Мбасого подчеркнул, что «Россия должна быть первейшим партнером Экваториальной Гвинеи». В свою очередь, Путин поблагодарил своего африканского коллегу за поддержку, которую Экваториальная Гвинея оказывает российским инициативам на международных площадках, в том числе ООН.
Россия в 2000-е гг. стала одним из партнеров этой страны в области военно-технического сотрудничества. Еще до 2014 г. при участии и по проекту ряда предприятий Севастополя на болгарских верфях было построено несколько военных кораблей для флота этой республики, говорит источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества. Моряки Экваториальной Гвинеи завершили обучение для службы на этих кораблях уже после воссоединения Крыма и России. Кроме того, стране был поставлен военно-транспортный самолет Ил-76 с новыми двигателями и ряд других изделий российской оборонной промышленности, продолжает собеседник «Ведомостей». Экваториальная Гвинея – относительно малонаселенная (1,7 млн человек), но богатая нефтедобывающая страна. Она расположена недалеко от центров пиратства в Гвинейском заливе. Это заставляет расположенную частично на континенте, а частично на острове страну заботиться о своей безопасности.
Экваториальная Гвинея принадлежит к числу наиболее богатых и благополучных стран Африки, отмечает старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Несмотря на скромные территории и население, в Экваториальной Гвинее из-за жесткого правительственного контроля отсутствуют серьезные угрозы внутренней безопасности, высок показатель ВВП на душу населения – страна входит в топ-3 по Африке наряду с Сейшельскими островами и Маврикием и обладает положительным сальдо торгового баланса. Своим богатством Экваториальная Гвинея обязана в том числе масштабным запасам нефти и газа, говорит Бобохонов. Ранее правительство Экваториальной Гвинеи ориентировалось на Запад, которому и продавало свой сжиженный природный газ, но в настоящее время наблюдается разворот в сторону сотрудничества с Индией, Китаем, Пакистаном и развивающимися странами. По мнению Бобохонова, сейчас Экваториальная Гвинея хочет сблизиться с Россией и восстановить уровень отношений, который поддерживался при СССР. Это наглядно иллюстрирует тот факт, что благополучные страны Африки постепенно отходят от исключительной ориентации на Запад и развивают сотрудничество с Россией, указывает Бобохонов.