Кремль назвал нормальным процессом развитие отношений Казахстана с Европой
Развитие Казахстаном отношений с европейскими странами является нормальным процессом, у Москвы свои отношения с Астаной, которыми она дорожит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать внезапный «повышенный интерес к Казахстану» со стороны европейских лидеров.
«Я с вами не соглашусь. Ничего внезапного нет, естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс <...> Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это абсолютно нормально. А у нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», – рассказал Песков.
Песков также прокомментировал слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Казахстан исторически является «домом для венгров».
«Действительно, есть исторические корни, там одна группа языков большая – тюркские языки, куда входит и венгерский, вот это имел в виду господин Орбан», – отметил он.
1 ноября в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон и провел переговоры с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др.