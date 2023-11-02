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Кремль назвал нормальным процессом развитие отношений Казахстана с Европой

Ведомости

Развитие Казахстаном отношений с европейскими странами является нормальным процессом, у Москвы свои отношения с Астаной, которыми она дорожит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать внезапный «повышенный интерес к Казахстану» со стороны европейских лидеров.

«Я с вами не соглашусь. Ничего внезапного нет, естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс <...> Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это абсолютно нормально. А у нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», – рассказал Песков.

Песков также прокомментировал слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Казахстан исторически является «домом для венгров».

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«Действительно, есть исторические корни, там одна группа языков большая – тюркские языки, куда входит и венгерский, вот это имел в виду господин Орбан», – отметил он.

1 ноября в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон и провел переговоры с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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