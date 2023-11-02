Кремль назвал нормальным процессом развитие отношений Казахстана с Европой

«Я с вами не соглашусь. Ничего внезапного нет, естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс <...> Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это абсолютно нормально. А у нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», – рассказал Песков.