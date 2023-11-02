Дума одобрила проекты о сохранении пособий работающим полный день матерям

Предложенные Минтрудом РФ проекты предлагают изменения в ст. 256 ТК РФ, а также в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В действующей ст. 256 ТК РФ указано, что в отпуске по уходу за ребенком женщины могут работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия. Минтруд предлагает оставить выплаты и для работающих полный день матерей.