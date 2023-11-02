Дума одобрила проекты о сохранении пособий работающим полный день матерям
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов о сохранении за женщиной права на пособие по уходу за ребенком при выходе на работу до достижения им полутора лет. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь – молодых мам», – прокомментировал инициативу председатель ГД Вячеслав Володин.
В России женщины, пояснил он, вынуждены нередко выходить из декрета до достижения детьми возраста 1,5 года. Все необходимые средства уже были предусмотрены в проекте федерального бюджета, который будет рассмотрен во втором чтении 15 ноября, добавил Володин.
Предложенные Минтрудом РФ проекты предлагают изменения в ст. 256 ТК РФ, а также в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В действующей ст. 256 ТК РФ указано, что в отпуске по уходу за ребенком женщины могут работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия. Минтруд предлагает оставить выплаты и для работающих полный день матерей.
Средний размер пособия в 2024 г. составит 17 811 руб., в 2025 г. – 20 406 руб., в 2026 г. – 22 458 руб., также сказано в материалах. В связи с этим, согласно подсчетам Минтруда, дополнительные расходы бюджета в случае принятия законопроекта в 2024 г. составят 1,4 млрд руб., в 2025 г. – 1,6 млрд, в 2026 г. – 1,8 млрд.
С инициативой выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, увеличился семейный доход или нет, Путин выступил в июне на ПМЭФе. В своем выступлении президент говорил, что «в силу объективных демографических процессов предложение на рынке труда будет ограниченным». Социальные выплаты, привязанные к размеру доходов семьи, по его словам, не стимулируют человека искать новую работу.